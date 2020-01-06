''Muhteşem bir kulüpteyim''

Pereira "3 yıl önce bu muhteşem kulüple sözleşme imzaladığımda kariyerimde yeni bir yolculuğa başladım. Sevinçler, fedakarlıklar, dostluklar ve başarılar yakaladık. Şimdi sıra 2020'de" dedi. Bordo-mavili yönetim, geldiği günden bu yana şehir ve takımla büyük uyum sağlayan oyuncunun kontratını 1 yıl uzatmayı planlıyor.