''Muhteşem bir kulüpteyim''
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Joao Pereira, sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri. 35 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili kulübe imza attığı ilk kareyi paylaşarak Karadeniz temsilcisinde çok mutlu olduğunu söyledi.
Pereira "3 yıl önce bu muhteşem kulüple sözleşme imzaladığımda kariyerimde yeni bir yolculuğa başladım. Sevinçler, fedakarlıklar, dostluklar ve başarılar yakaladık. Şimdi sıra 2020'de" dedi. Bordo-mavili yönetim, geldiği günden bu yana şehir ve takımla büyük uyum sağlayan oyuncunun kontratını 1 yıl uzatmayı planlıyor.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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