Sümer: Çimşir’in yanında durun
İstişare Kurulu Başkanı olan kulübün eski başkanlarından ve efsanelerinden Özkan Sümer de yönetime tam destek verdi. Sümer'in "Herhangi ters bir durumda sakın Hüseyin Çimşir'i bırakmayın. Ona sahip çıkın. Hep onun yanında durun" ifadelerini kullandığı öğrenildi
İstişare Kurulu Başkanı olan kulübün eski başkanlarından ve efsanelerinden Özkan Sümer de yönetime tam destek verdi. Sümer'in "Herhangi ters bir durumda sakın Hüseyin Çimşir'i bırakmayın. Ona sahip çıkın. Hep onun yanında durun" ifadelerini kullandığı öğrenildi
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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