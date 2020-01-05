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05 Ocak 2020, Pazar
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Sümer: Çimşir’in yanında durun

Sümer: Çimşir’in yanında durun

Başkanı olan kulübün eski başkanlarından ve efsanelerinden de yönetime verdi. Sümer'in "Herhangi ters bir durumda sakın 'i bırakmayın. Ona sahip çıkın. Hep onun yanında durun" ifadelerini kullandığı öğrenildi

Başkanı olan kulübün eski başkanlarından ve efsanelerinden de yönetime verdi. Sümer'in "Herhangi ters bir durumda sakın 'i bırakmayın. Ona sahip çıkın. Hep onun yanında durun" ifadelerini kullandığı öğrenildi
  1. 5.1.2020
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