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05 Ocak 2020, Pazar
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Ndiaye şov

Ndiaye şov

ekibi, ’den kiraladığı Badou Ndiaye’ye resmi imzayı attırdı. Senegalli futbolcu 6 ay için 1 milyon euro alacak.

ekibi, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Badou Ndiaye'yi attırdı. Senegalli futbolcu, 'den 6 aylığına kiralandı. KAP'a yapılan açıklamada 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun maliyeti de belli oldu. Buna göre Ndiaye'ye 6 ay için 1 milyon euro ödenecek. Menajeri de 100 bin euro alacak. Stoke City'ye de 175 bin euro kiralama bedeli verilecek. Törende konuşan başkan "Orta sahamıza güç ve dinamizm katacağına inandığımız tecrübesi olan, tecrübesi olan bir oyuncu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız yapmaya çalıştığımız bir transferdi. Stoke City kulübü de Ndiaye de bize çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

YÜZÜNÜZÜ GÜLDÜRECEĞIM

Badou Ndiaye, kendisini resmen Trabzonsporlu yapan imzayı atıp, formasını giydikten sonra çok mutlu olduğunu söyledi. Senegalli futbolcu şöyle konuştu: "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdi. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum"

750 FORMADAN 1000'E ÇIKTI

Trabzonspor'da bir imza töreni klasiği haline gelen şekilde başkan Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye'ye kaç forma satın alacağını sordu. Ndiaye önce 750 forma alacağını söyledi. Ardından bu rakamı 1000'e çıkardı.

  1. 5.1.2020
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