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05 Ocak 2020, Pazar
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Daha iyi olacağız

Daha iyi olacağız

Fırtına'nın kalecisi ikinci devre öncesi iddialı konuştu. eldiven "İyi bir devre geçirdik. çok çalışacağız ve çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki futbolcu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Fırtına'nın kalecisi ikinci devre öncesi iddialı konuştu. eldiven "İyi bir devre geçirdik. çok çalışacağız ve çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki futbolcu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.
  1. 5.1.2020
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