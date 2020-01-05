Daha iyi olacağız
Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır ikinci devre öncesi iddialı konuştu. Başarılı eldiven "İyi bir devre geçirdik. Şimdi çok çalışacağız ve ikinci yarı çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki futbolcu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.
Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır ikinci devre öncesi iddialı konuştu. Başarılı eldiven "İyi bir devre geçirdik. Şimdi çok çalışacağız ve ikinci yarı çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki futbolcu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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