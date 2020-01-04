Yerlinin yerlisi

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, 12 yaşında kapısından girdiği bordo-mavili kulüpte 40 yaşında teknik direktörlük görevine getirildi. Futbola 1991 yılında Trabzonspor altyapısından başlayan Çimşir, 1997-98 sezonunda Özkan Sümer tarafından profesyonel yapılarak A takım forması giydi. Bordomavili ekip dışında Antalyaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Sakaryaspor'da oynayan Çimşir, futbolculuk kariyerinde 378 Süper Lig, 27 TFF 1. Lig ve 48 Türkiye Kupası olmak üzere 453 maçta görev yaptı ve 14 gole imza attı. 26'sı A milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 51 kez milli formayı giydi. Futbolculuk zamanında sahada savaşçı yapısı ile öne çıkan bir görüntüdeydi.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

İlk olarak Haçkaspor 14 Yaş Altı Takımı'nda görev alan Çimşir, 2014-15'te Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yaptı. Daha sonra Fatih Tekke ile Erciyesspor'da çalışan Çimşir; Osmanlıspor, Konyaspor'da yine Akçay ile çalıştı. Geçen sezon başında Karaman ile Trabzonspor'da ilk kez göreve başlayan Çimşir, Karaman'ın ardından 40 yaşında takımın başına geçerek en genç teknik adamlar arasında yer aldı. Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota, Ünal Karaman hem oynayıp hem teknik direktörlük yapmıştı.

GÖREVE BAŞLIYOR

Çimşir Antalya kampı ile görevine başlamış olacak. Yarın takımın başında yer alarak ilk teknik direktörlük deneyimine de Trabzonspor'da başlayacak. Geçen sezon sonunda UEFA Pro Lisans diplomasını alan Çimşir, 2009'da Trabzonspor'dan Bursaspor'a transfer olduğu dönemin ardından 11 yıl sonra teknik direktör olarak kulüpte görev yapacak. Takım bugün Antalya'da toplanacak.

ÜRETEN KULÜP VURGUSU

Hüseyin Çimşir, geçen sezon Trabzonspor dergisine yaptığı açıklamada, üreten kulüp vurgusuna dikkati çekmiş ve "Kulübümüzün imkanları artıyor, personel sayısı artıyor, çehresi değişiyor, stadyum değişiyor, sponsorluklar artıyor ama biraz sanki özümüzü kaybettik. Özümüze, fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen bir kulüp haline geldik, kendi kimliğimize bürünüp üreten bir kulüp haline gelmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

HAYIRLI OLSUN

Hüseyin Çimşir hayırlı olsun Trabzonspor camiasına. Herkesin sırası geldiği gibi onun da kendi ayakları üzerinde durma zamanı, sırası; zamansız ve ani gibi gözükse de gelmiş oldu. Başarabilir mi, yükü kaldırabilir mi, yıldız oyuncuları idare edebilir mi? Sorular hep aynı... Şenol Güneş harici kim gelse benzer sorular sorulacağı düşünülürse... Hüseyin Çimşir de pekala yapabilir. Oyunculuğunda faydası gösterişsiz oynadığı için gittiğinde anlaşılmıştı. Gitti şampiyon oldu. Şimdi ise kalıyor şampiyon yapmak için. Neden olmasın?