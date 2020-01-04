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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Uğurcan zirvede!

Uğurcan zirvede!

, ligin ilk yarısında 1 kırmızı, 36 gördü. 5 sarı ile en fazla kart gören oyuncu olurken, Sosa ve 4'er sarı kartla cezalandırıldı. Tek Abdulkadir Parmak'a gösterildi. en fazla süre alan ve en golcü olan se ilk yarıda hiç kart görmedi. 'ye ise 3 sarı kart çıktı.

, ligin ilk yarısında 1 kırmızı, 36 gördü. 5 sarı ile en fazla kart gören oyuncu olurken, Sosa ve 4'er sarı kartla cezalandırıldı. Tek Abdulkadir Parmak'a gösterildi. en fazla süre alan ve en golcü olan se ilk yarıda hiç kart görmedi. 'ye ise 3 sarı kart çıktı.
  1. 4.1.2020
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