Uğurcan zirvede!
Fırtına, ligin ilk yarısında 1 kırmızı, 36 sarı kart gördü. 5 sarı ile Uğurcan Çakır en fazla kart gören oyuncu olurken, Sosa ve Yusuf Sarı 4'er sarı kartla cezalandırıldı. Tek kırmızı kart Abdulkadir Parmak'a gösterildi. Ligde en fazla süre alan ve en golcü olan Sörloth se ilk yarıda hiç kart görmedi. Nwakaeme'ye ise 3 sarı kart çıktı.
Fırtına, ligin ilk yarısında 1 kırmızı, 36 sarı kart gördü. 5 sarı ile Uğurcan Çakır en fazla kart gören oyuncu olurken, Sosa ve Yusuf Sarı 4'er sarı kartla cezalandırıldı. Tek kırmızı kart Abdulkadir Parmak'a gösterildi. Ligde en fazla süre alan ve en golcü olan Sörloth se ilk yarıda hiç kart görmedi. Nwakaeme'ye ise 3 sarı kart çıktı.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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