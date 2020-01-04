Sörloth’un puan katkısı
Fırtına, Sörloth'un gol attığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, bu sezon topladığı 32 puanın 25'ini elde etti. Sörloth'un skora katkı yaptığı maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, A.Gücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenip, Kasımpaşa ve G.Saray'la 1-1, G.Birliği ve Başakşehir'le de 2-2 berabere kaldı.
Fırtına, Sörloth'un gol attığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, bu sezon topladığı 32 puanın 25'ini elde etti. Sörloth'un skora katkı yaptığı maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, A.Gücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenip, Kasımpaşa ve G.Saray'la 1-1, G.Birliği ve Başakşehir'le de 2-2 berabere kaldı.
- 4.1.2020
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