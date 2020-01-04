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04 Ocak 2020, Cumartesi
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’un puan katkısı

Sörloth’un puan katkısı

Fırtına, 'un gol attığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, bu sezon topladığı 32 puanın 25'ini elde etti. Sörloth'un skora katkı yaptığı maçlarda , ve FK'yi 4-1, 'u 2-1, A.Gücü'nü 3-0, 'u 3-1, 'u 1-0, 'u 6-2 yenip, ve G.Saray'la 1-1, G.Birliği ve 'le de 2-2 berabere kaldı.

Fırtına, 'un gol attığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, bu sezon topladığı 32 puanın 25'ini elde etti. Sörloth'un skora katkı yaptığı maçlarda , ve FK'yi 4-1, 'u 2-1, A.Gücü'nü 3-0, 'u 3-1, 'u 1-0, 'u 6-2 yenip, ve G.Saray'la 1-1, G.Birliği ve 'le de 2-2 berabere kaldı.
  1. 4.1.2020
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