Ndiaye Trabzon'a geldi!
Trabzonspor'un İngiltere ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı transfer Badou Ndiaye Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçti. İşte ilk görüntüler...
Trabzonspor'un Stoke City'den sezon sonuna kadar satış opsiyonu ile kiraladığı Badou Ndiaye Trabzon'a geldi. Senegalli futbolcu Trabzon'da bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Ndiaye'nin yarın bordo mavililerin Antalya'daki kampına katılması bekleniyor.
- 04.01.2020
- Güncelleme: 04.01.2020 16:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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