Trabzonspor'un Stoke City'den sezon sonuna kadar satış opsiyonu ile kiraladığı Badou Ndiaye Trabzon'a geldi. Senegalli futbolcu Trabzon'da bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Ndiaye'nin yarın bordo mavililerin Antalya'daki kampına katılması bekleniyor.