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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Ndiaye Trabzon'a geldi!

Ndiaye Trabzon'a geldi!

'un ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı transfer Badou Ndiaye Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçti. İşte ilk görüntüler...

'un 'den sezon sonuna kadar satış opsiyonu ile kiraladığı Badou Ndiaye Trabzon'a geldi. Senegalli futbolcu Trabzon'da bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Ndiaye'nin yarın bordo mavililerin 'daki kampına katılması bekleniyor.

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 16:30
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