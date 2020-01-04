İstikrar abideleri
Süper Lig’de 2019-20’nin ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor’da, istatistiklerde Sörloth ile Nwakaeme, ön plana çıktı.
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonu ile iki yıllığına kiralanan 24 yaşındaki Norveçli golcü, ilk yarıda 17 maçın tamamında görev yaparak en fazla süre alan oyuncu oldu. İlk yarıda bin 511 dakika sahada kalan başarılı forveti, 17 maçta bin 496 dakika ile Nwakaeme takip etti. Genç kaleci Arda Akbulut, Muhammet Akpınar ve Ogenyi Onazi ise ligde süre alamadı.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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