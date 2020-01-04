Hosseini’ye teklif var
Trabzonspor'da Majid Hosseini için İtalya ve Almanya'dan resmi teklifler geldi. Ancak yönetim bunları değerlendirmeyi düşünmüyor. İranlı stoperin sezon sonunda ayrılmak istediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Şanssız bir sakatlık da yaşayan Hosseini'nin devre arası kampına dahil olacağı ve oynamak için de oldukça istekli olduğu ifade edildi.
Trabzonspor'da Majid Hosseini için İtalya ve Almanya'dan resmi teklifler geldi. Ancak yönetim bunları değerlendirmeyi düşünmüyor. İranlı stoperin sezon sonunda ayrılmak istediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Şanssız bir sakatlık da yaşayan Hosseini'nin devre arası kampına dahil olacağı ve oynamak için de oldukça istekli olduğu ifade edildi.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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