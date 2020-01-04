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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Hosseini’ye teklif var

Hosseini’ye teklif var

'da için ve 'dan resmi teklifler geldi. Ancak yönetim bunları değerlendirmeyi düşünmüyor. İranlı stoperin sezon sonunda ayrılmak istediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. bir sakatlık da yaşayan Hosseini'nin dahil olacağı ve oynamak için de oldukça istekli olduğu ifade edildi.

'da için ve 'dan resmi teklifler geldi. Ancak yönetim bunları değerlendirmeyi düşünmüyor. İranlı stoperin sezon sonunda ayrılmak istediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. bir sakatlık da yaşayan Hosseini'nin dahil olacağı ve oynamak için de oldukça istekli olduğu ifade edildi.
  1. 4.1.2020
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