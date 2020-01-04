F.Bahçe derbisi 1 Şubat’ta
TFF, Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programlarını açıkladı. Trabzonspor ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
TFF, Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programlarını açıkladı. Trabzonspor ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, bir sonraki hafta ise Malatyaspor ile Pazartesi saat 20.00'de karşılaşacak. Karadeniz devi, ardından 1 Şubat Cumartesi günü 20.00'de Fenerbahçe'yi Trabzon'da ağırlayacak.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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