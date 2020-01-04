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04 Ocak 2020, Cumartesi
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F.Bahçe derbisi 1 ’ta

F.Bahçe derbisi 1 Şubat’ta

, 'de 18, 19 ve 20. hafta programlarını açıkladı. ikinci yarının ilk maçında Pazar günü saat 16.00'da ile karşı karşıya gelecek.

, 'de 18, 19 ve 20. hafta programlarını açıkladı. ikinci yarının ilk maçında Pazar günü saat 16.00'da ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, bir sonraki hafta ise Malatyaspor ile Pazartesi saat 20.00'de karşılaşacak. devi, ardından 1 Cumartesi günü 20.00'de 'yi 'da ağırlayacak.
  1. 4.1.2020
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