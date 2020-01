Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sport'a konuştu ve tarihi açıklamalar yaptı. Ünal Karaman'ın ayrılığı ile ilgili konuşan Ağaoğlu, "Rıza Çalımbay'dan sonra hemen herkesin kafasında 7-8 hoca ismi vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç zikredilmemişti. Biz Karaman ile anlaştık ve çok eleştiri aldık. Malatyaspor hezimetini yaşadık. Bana göre Trabzonspor kulübünün dönüm noktalarından birisiydi o karşılaşma. O maçta normal olmayan bir şey vardı. Ağır bir sonuç ve hezimet oldu. Sonrasında hocamız önce soyunma odasında yönetici arkadaşımıza, ardından havalimanında bana, 'En iyisi ben bırakayım' dedi. O maç üzerinden hocaya yapılan bir kalkışma veya son dönemin tabiriyle bir operasyon vardı. İki oyuncu ile hoca arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız bir süreçti. Burada kulübün doğrusu tercihi hocadan yana kullanıp iki vefakar oyuncu ile (Onur ve Burak) yolu ayırmaktı" dedi.

TAKVİYE YOKSA BEN DE YOKUM

Başkan şöyle devam etti: "Transfer sezonuna geldiğimizde hocanın takviye talebi vardı. O arada bizim FIFA'dan yediğimiz bir ceza vardı. Hocamız o dönem yine, 'Transfer yapılmayacaksa ben bırakacağım' dedi. Ardından Sivasspor maçında bunu yine tekrarladı. Hocamızın çok kırılgan bir yapısı var. Bir şekilde kulübün başarısızlığını ve başarısızlığın da ötesinde kendilerinin olmadığı, kendilerinin işin içine dahil olmadığı bir Trabzonspor'un şampiyon olmasını benimsemeyen bir grup var. Bu bizim realitemiz. Her puan kaybedilen maçtan sonra bir bakıyorsunuz hocaya yönelik eleştiriler yer almaya başlıyor. Bakıyorsunuz, 'Biz hocamızı yedirmeyiz' söylemleri ortaya çıkıyor. Afedersiniz de siz kimsiniz, ne haddiniz. Kulübün başkanının 24 saat yanında olan bir teknik adam hakkında bu sözleri sarf ediyorsunuz. Bu eleştirilerin etkisinde kalıp, büyüklerinin de yönlendirmesiyle AEK ve Krasnodar maçından sonra iki önemli açıklama yaptı.

'TRANSFERI BEN YAPMADIM'

'Transferleri ben yapmadım' dedi evet doğru. Kulüp yaptı ama senin hepsinden haberin vardı. Sadece ikisinden yoktu; biri Avdijaj diğeri Andjusic. Bunlar da oldukça düşük maliyetli oyunculardı. Gelecek vadediyor diye aldık. Bu iki transfer dışında hepsinden hocanın haberi var. Hocanın şöyle bir tavrı var, 'Ben bunları izlemedim'. Siz izlemediniz zaten izleme komitesi izledi. Sonra sizin ve yönetimin onayı ile bu transferler gerçekleşti. Serzenişler o zaman başladı ama bunların tamamı kendi fikrimi yoksa abilerinin fikri miydi bilemiyorum. Bizim kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştiri yapmayan kişi buradaki eleştirileri yönetime yapıyor. Buna rağmen hiçbir yöneticimiz hocaya, 'Hayırdır' demedi. 'Oyuncular da kötü değil hani' diye denilmedi ona. Sörloth bugün Süper Lig'de 20 gole direkt katkı yapan insan.



UĞURCAN, STURRIDGE'E TEKLIF

Sturridge ve Uğurcan Çakır ile ilgili teklif geldi. Ama satmayacağız. Uğurcan Çakır sorumluluğunun bilinci içerisinde. Bu takıma ne kadar daha hizmet edeceğini ve takımdan ayrılacağı zamanın ne zaman olduğunu da çok iyi biliyor. Liverpool'un kalecisi benim kalemde duruyor şu an. Niye beklediğimiz rakam gelmeden gönderelim. Ndiaye ile anlaştık. Yarın (bugün) KAP'a bildireceğiz. Ayrıca 1-2 takviye daha yapabiliriz."



HOCAMIZ ÇİMŞİR

"1.5 senedir telefon görüşmesi yapmamış olduğum Şota ile anlaşmışız, Mustafa Denizli'yle anlaşmışız... Hiçbir hoca ve teknik direktör ile bu süre içerisinde görüşmüşlüğümüz yok. Zaten hocalarımızın çoğu da görev başında. Şu an Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir'dir. Çok büyük bir sorumluluk aldı. Ama 12 yaşında kulübün kapısından içeri giren bir futbol adamı için de çok büyük bir onur ve fırsat. Bir kere Hüseyin hoca şunun rahatlığı ile çalışacak. Hüseyin hocanın yanına yabancı yardımcı hoca da olabilir."



BÜYÜKLERİNİN ETKİSİ İLE KONUŞTU

Krasnodar maçından sonra 'Söylemekte çok zorlandığım şeyler var' diye bir açıklaması var. 24 saat yanındayım, her fırsatta senin yanında duran, ailesinden çok seninle vakit geçiren birine niye demiyorsun. Şartlar ne olursa olsun ben sana güveniyorum. Kendisinin de ifade ettiği büyüklerinin de etkisinde kalarak bu tür beyanatları vermekten geri kalmadı. Sivasspor maçından sonra genel sekterimiz ve futbol şube sorumlusuna, 'Ben ayrılsam iyi olacak' demiş. Arkadaşlar orada hemen tepki göstermiş. Bir kulüpte neticeler her zaman yolunda gitmeyebilir. Başından beri 10-12 teknik direktör ile görüşüldüğü söyleniyordu ama öyle bir şey yok. Çıksın biri desin ki benimle görüşüldü hemen bırakırım. Düşünülen sadece bir tane isim vardı o da zaten herkesin malumuydu. Ben bu yapına ve duruşuna inandığım için arkanda durdum. Biz yönetime gelirken bir savaş vereceğimizi biliyorduk, senin de savaşçı ruhuna ihtiyacımız vardı.



BAŞKAN VE TARAFTAR AĞZI

Konyaspor maçı sonrası benim yapmış olduğum bir açıklama var. Açıklama şu, 'Son 5-6 haftadır maçların ikinci yarılarda oynanan oyun Trabzonspor'a yakışmıyor, çok ciddi baskı yiyor. Bu baskı neticesinde ya gol yiyoruz' dedim. 2 aydır sürekli oynanan kötü futbolun sorumlusu benim diyen adam bunu diyorsa bunun adı öz eleştiridir. Bunu bir takım insanlar yakalayıp hocaya 'başkan seni eleştirdi' diye taşıdı. Kayserispor maçı sonrası hocanın verdiği açıklamalar, 'Başkan taraftar ağzı ile konuştu, ben taraftarın eleştirisine cevap vermem beni yemek isteyenler boğazına takılırım' gibi. Maçtan bir gün önce oyunculara 'gidip de gelmemek var. Gelip de görmemek var'; teknik ekibe yaptığı konuşmada da 'Ben burada devam edersem herkes ayağını yere sağlam basacak başkan da dahil' diye konuşmuş.



ÖNCE SOSA'YA AÇIKLAMIŞ

"Benimle konuşmadan kaptan Sosa ile konuşuyor, 'Ben görevi bırakacağım' diyor. Buradan ortaya çıkan sonuç şu; hoca istifa kararını çoktan vermiş. Kayserispor maçının ardından yapmış olduğu açıklama sonrası divan başkanı ve genel sekreterimiz kendisiyle görüşmeye gitti. Ama kendisi 'Ben ne söylediğimin farkındayım, bu kelimelerin nereye gittiğini biliyorum' dedi. Karşılıklı fesihle alakalı olarak beni aradıklarında, ben de taleplerinin karşılanacağını söyledim ve ardından ayrılık gerçekleşti."



MENAJERCİLİK OYNUYOR

"Sosa ve Novak'a ödeyebileceğimiz en yüksek rakamı önerdik. Sosa ve Novak'ın herhangi bir sıkıntısının olmadığını biliyorum. Her iki oyuncunun menajeri de biraz menajercilik oynuyor. Onları serbest bıraktık biraz oynasınlar. Gerçekten çok iyi rakamlar önerdik. Kulübün imkanlarını sonuna kadar zorlayarak ödedik, üst perdeyi zorladı ama yırtmadı."