Yüzde 50'sini kazandı!
Bordo-mavililer, 2019 yılında oynadığı 50 resmi maçın yarısını kazandı. Trabzonspor, 2019 yılı içerisinde 2018-2019 sezonunda oynadığı 17 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Fırtına, 2019-2020 sezonunda oynadığı 17 lig maçında ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçtan galibiyetle ayrılırken Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili ekip böylelikle toplam 50 resmi maçta 25 galibiyet ve 12 beraberlik elde ederken, 13 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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