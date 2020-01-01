Trabzonspor'da Sturridge son iki yılı solladı
Liverpool ve West Bromwich'te geçirdiği son 2 sezonda toplam 47 maça çıkıp 7 gol atan Daniel Sturridge, Trabzonspor'da sadece yarım sezonda bu rakama ulaştı.
Üst üste sakatlıklar geçirmesine rağmen hep iyi şekilde dönen İngiliz yıldız, çıktığı toplam 13 resmi karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de gol pası verdi. Son olarak Kayserispor maçında 2 gol atan Sturridge, ikinci yarıda Fırtına'nın şampiyonluk yolunda en büyük kozu olacak.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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