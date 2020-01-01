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01 Ocak 2020, Çarşamba
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’dan mesaj

Sosa’dan mesaj

Kaptan Jose şampiyonluk yarışındaki konumlarını değerlendirdi. Takım olarak iyi olduklarına dikkat çeken 34 yaşındaki maestro, "Bunu başaracak güçteyiz. Şampiyonluk yolu zor ancak başarmamamız için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

Kaptan Jose şampiyonluk yarışındaki konumlarını değerlendirdi. Takım olarak iyi olduklarına dikkat çeken 34 yaşındaki maestro, "Bunu başaracak güçteyiz. Şampiyonluk yolu zor ancak başarmamamız için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

  1. 1.1.2020
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