Sosa’dan mesaj

Kaptan Jose Sosa şampiyonluk yarışındaki konumlarını değerlendirdi. Takım olarak iyi olduklarına dikkat çeken 34 yaşındaki maestro, "Bunu başaracak güçteyiz. Şampiyonluk yolu zor ancak başarmamamız için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.