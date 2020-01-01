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01 Ocak 2020, Çarşamba
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’ı ikinci yarı görün

Ekuban’ı ikinci yarı görün

Trabzonsporlu ikinci yarıyı sabırsızlıkla bekliyor. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuşan ve yavaş yavaş eski formunu yakalamaya çalışan 25 yaşındaki Ganalı forvet, "Henüz eski formuma kavuşamadım. Eksiklerimi devre arası kampında tamamlayarak gollerime kaldığım yerden devam edeceğim. Asıl Ekuban'ı ikinci yarıda izleyin" ifadesini kullandı.

Trabzonsporlu ikinci yarıyı sabırsızlıkla bekliyor. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuşan ve yavaş yavaş eski formunu yakalamaya çalışan 25 yaşındaki Ganalı forvet, "Henüz eski formuma kavuşamadım. Eksiklerimi devre arası kampında tamamlayarak gollerime kaldığım yerden devam edeceğim. Asıl Ekuban'ı ikinci yarıda izleyin" ifadesini kullandı.

  1. 1.1.2020
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