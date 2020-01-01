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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Çimşir dümende

Çimşir dümende

Yönetım kurulu, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırdıktan sonra istişare kurulu ile acil olarak toplanma kararı aldı. Camianın önde gelen isimlerinin yer aldığı istişare kurulu ile yapılan toplantı da bundan sonraki süreç için bir yol haritası belirlendi.

4 Ocak'ta başlayacak olan devre arası kampına yardımcı antrenör ile gitme kararı alırken, teknik ekibin güçlendirilmesi ve ekibe geçmişte bu takımda oynamış önemli isimlerin katılması planlanıyor.

  1. 1.1.2020
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