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01 Ocak 2020, Çarşamba
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3 yıl sonra Avrupa

3 yıl sonra Avrupa

Fırtına, 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlarken 3 sezon sonra Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonun ilk yarısını da 32 puanla 3. sırada kapattı, son 9 sezonunda en iyi ilk yarı derecesine ulaştı.

Fırtına, 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlarken 3 sezon sonra Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonun ilk yarısını da 32 puanla 3. sırada kapattı, son 9 sezonunda en iyi ilk yarı derecesine ulaştı.

  1. 1.1.2020
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