3 hazırlık maçı oynanacak
4 Ocak'ta başlayacak olan devre arası kamp programı şekillenmeye başladı. Bordo-mavililerin burada 3 hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenilirken, kampın 12 Ocak'ta bitmesi bekleniyor. Trabzonspor'un devre arasında hazırlık maçı oynayacağı takımlardan birisi Bursaspor.
4 Ocak'ta başlayacak olan devre arası kamp programı şekillenmeye başladı. Bordo-mavililerin burada 3 hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenilirken, kampın 12 Ocak'ta bitmesi bekleniyor. Trabzonspor'un devre arasında hazırlık maçı oynayacağı takımlardan birisi Bursaspor.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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