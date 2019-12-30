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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Tsunami

Tsunami

Yerel gazeteler, Kayserispor galibiyetine geniş yer ayırdı. Taka gazetesi, "O şampiyonluk 2020'de gelecek" derken, Karadeniz, "Dün Akyazı'da fırtına değil tsunami koptu", Sonnokta, "Bordo- mavililerden bol gollü yeni yıl hediyesi", Günebakış, "Trabzon'dan gol şov" ve Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına gol oldu yağdı" başlıklarını kullandı.

Yerel gazeteler, Kayserispor galibiyetine geniş yer ayırdı. Taka gazetesi, "O şampiyonluk 2020'de gelecek" derken, Karadeniz, "Dün Akyazı'da fırtına değil tsunami koptu", Sonnokta, "Bordo- mavililerden bol gollü yeni yıl hediyesi", Günebakış, "Trabzon'dan gol şov" ve Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına gol oldu yağdı" başlıklarını kullandı.
  1. 30.12.2019
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