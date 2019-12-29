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29 Aralık 2019, Pazar
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Uğurcan şoku!

Uğurcan şoku!

Fırtına'da kaleci Uğurcan Çakır sakatlandı. 52. dakikada bir hava topunu uzaklaştırmak isterken yere ters basan genç kaleci sağ ayak bileğini burktu. Yerini Erce'ye bırakan Uğurcan, hastaneye kaldırılırken durumu MR sonrası netleşecek.

Fırtına'da kaleci Uğurcan Çakır sakatlandı. 52. dakikada bir hava topunu uzaklaştırmak isterken yere ters basan genç kaleci sağ ayak bileğini burktu. Yerini Erce'ye bırakan Uğurcan, hastaneye kaldırılırken durumu MR sonrası netleşecek.
  1. 29.12.2019
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