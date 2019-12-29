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29 Aralık 2019, Pazar
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rahat geçti: 3-1

U19 rahat geçti: 3-1

  Takımı, Elit Ligi 17. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Bordomavili takım, mücadeleyi 3-1 galip bitirdi.

Takımı, Elit Ligi 17. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Bordomavili takım, mücadeleyi 3-1 galip bitirdi. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller Koray (2) ve Muhammed'den geldi.

  1. 29.12.2019
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