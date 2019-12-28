Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku yaşanmıştı. Kayserispor'u konuk eden bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır 2. yarıda geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edememişti. Trabzonspor'dan genç kalecinin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sakatlanması Bordo Mavili ekipte moralleri bozdu. Mücadelenin 53. dakikasında ön direğe gelen rakip ortasına Jose Sosa ile beraber yükselen kaleci Uğurcan, yere indiği esnada bileğini burktu.
Acılar içerisinde kalan 23 yaşındaki kaleci, oyuna devam edemedi ve yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. Yürümekte zorlanan başarılı eldiven, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA:
Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, kalecimiz Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Oyuncumuzun tedavisine başlandığını belirten Ayaz, "Kalecimiz Uğurcan Çakır'a yapılan röntgen ve tomografi (CT) tetkiklerinde kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, fizik muayene sonucu sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin acil olarak akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır" dedi.
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 23:41
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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