Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sakatlanması Bordo Mavili ekipte moralleri bozdu. Mücadelenin 53. dakikasında ön direğe gelen rakip ortasına Jose Sosa ile beraber yükselen kaleci Uğurcan, yere indiği esnada bileğini burktu.

Acılar içerisinde kalan 23 yaşındaki kaleci, oyuna devam edemedi ve yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. Yürümekte zorlanan başarılı eldiven, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, kalecimiz Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncumuzun tedavisine başlandığını belirten Ayaz, "Kalecimiz Uğurcan Çakır'a yapılan röntgen ve tomografi (CT) tetkiklerinde kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, fizik muayene sonucu sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin acil olarak akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır" dedi.