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27 Aralık 2019, Cuma
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şoku

Yusuf Sarı şoku

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan 'a bir kötü haber daha... maçında sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden 'ya önceki gün çekilmişti.

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan 'a bir kötü haber daha... maçında sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden 'ya önceki gün çekilmişti. 21 yaşındaki sağ kanadın arka adalesinde gerilme meydana geldiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yusuf, devre arası kampının ikinci bölümünde takıma dönecek.
  1. 27.12.2019
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