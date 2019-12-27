Yıldızlar oy kullandı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yıldızlar oy kullandı

Yıldızlar oy kullandı

Yıldızlar oy kullandı

Trabzonsporlu Sturridge ve Sörloth, (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Sturridge, haber kategorisinde Burak Akay'ın "'de orman yangını", yaşam kategorisinde 'un "Abidjan'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Trabzonsporlu Sturridge ve Sörloth, (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Sturridge, haber kategorisinde Burak Akay'ın "'de orman yangını", yaşam kategorisinde 'un "Abidjan'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi. Sörloth ise haber kategorisinde ülkesi Norveç'i de anımsattığı için Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" başlıklı fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "'den dünya rekoru" fotoğraflarını seçti.
  1. 27.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldızlar oy kullandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN