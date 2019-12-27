İngilizler de duyurdu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri İngilizler de duyurdu

İngilizler de duyurdu

İngilizler de duyurdu

İsmi uzun zamandır gündemde olan 'nin 'la anlaşma sağladığını birkaç gün önce yazmıştık. gazetesi de forması giyen 29 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonuyla birlikte bordo-mavili kulübe kiralandığını duyurdu.

İsmi uzun zamandır gündemde olan 'nin 'la anlaşma sağladığını birkaç gün önce yazmıştık. gazetesi de forması giyen 29 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonuyla birlikte bordo-mavili kulübe kiralandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili forma için gün saydığı vurgulandı.
  1. 27.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngilizler de duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN