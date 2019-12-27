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27 Aralık 2019, Cuma
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’ye yetişirim

EURO 2020’ye yetişirim

'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu , Monaco ile oynanan maçta sakatlanmış ve çapraz bağları kopmuştu. Kısa bir süreliğine moral bilmek için ailesinin yanına 'a gelen 22 yaşındaki futbolcu dün ameliyat için Roma'ya gitti.

'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu , Monaco ile oynanan maçta sakatlanmış ve çapraz bağları kopmuştu. Kısa bir süreliğine moral bilmek için ailesinin yanına 'a gelen 22 yaşındaki futbolcu dün ameliyat için Roma'ya gitti. Havalimanında konuşan genç futbolcu, "Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah 'ye yetişirim. Kardeşlerime iyi bakın (altyapı oyuncularını kastederek)" dedi. Yusuf'un iyileşme sürecinin 3 ayı bulması bekleniyor.
  1. 27.12.2019
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