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26 Aralık 2019, Perşembe
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Trondsen bombası

Trondsen bombası

Geçtıiğimiz hafta 'li Ndiaye'yi 'a getiren bordo-mavililer, 1. Lig ekibi 'da forma giyen için de girişimlere başladı.

Geçtıiğimiz hafta 'li Ndiaye'yi 'a getiren bordo-mavililer, 1. Lig ekibi 'da forma giyen için de girişimlere başladı. Sörloth ile aynı menajerlik şirketinde bulunan Trondsen ile ilgili ilk teması gerçekleştiren yönetimin, detaylı rapor istediği belirtildi. 1.83 boyunda ve merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 24 yaşındaki Norveçli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta forma giydi. Rosenborg formasıyla ligde 23 karşılaşmada görev yapan Trondsen'in 'u İnstagram'dan takibe alması da dikkat çekti.
  1. 26.12.2019
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