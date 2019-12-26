Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim 1 ay yok... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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'da sakatlık şoku! Yıldız isim 1 ay yok...

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim 1 ay yok...

Bu sezon sakatlıklarla en çok boğuşan ekiplerden olan 'a bir oyuncusundan daha kötü haber geldi. Bordo-mavili ekipte maçında sakatlanan 'nın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu sezon sakatlıklarla en çok boğuşan ekiplerden olan 'a bir oyuncusundan daha kötü haber geldi.

Trabzonspor'un ile oynadığı maçta sakatlanan 'da ikinci derece yırtık tespit edildi. 21 yaşındaki futbolcu, en az 4 hafta bordo-mavili takımla çalışamayacak.

maçında forma giyemeyecek olan Yusuf Sarı'nın kampına da katılıp katılmayacağı daha sonra belli olacak.

  1. 26.12.2019
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