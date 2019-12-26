Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim 1 ay yok...

Bu sezon sakatlıklarla en çok boğuşan ekiplerden olan Trabzonspor'a bir oyuncusundan daha kötü haber geldi.

Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Yusuf Sarı'da ikinci derece yırtık tespit edildi. 21 yaşındaki futbolcu, en az 4 hafta bordo-mavili takımla çalışamayacak.

Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan Yusuf Sarı'nın Antalya kampına da katılıp katılmayacağı daha sonra belli olacak.