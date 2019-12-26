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26 Aralık 2019, Perşembe
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Limitimiz 8 - 12 milyon TL

Limitimiz 8 - 12 milyon TL

Başkan 'ndan önemli açıklamalar. Borçlanarak döneminin bittiğini belirten Başkan, "Bizim transfer limitimiz milyon TL civarında. , alacağı oyuncunun bedelinin 3 katı parayı içeriye sokmak zorunda. " ifadelerini kullandı.

Başkan 'ndan önemli açıklamalar. Borçlanarak döneminin bittiğini belirten Başkan, "Bizim transfer limitimiz milyon TL civarında. , alacağı oyuncunun bedelinin 3 katı parayı içeriye sokmak zorunda. Futbolcu satacağız, sponsor veya başka gelirlerler, reklam, sermaye artışı... Bazı kulüpler için iki katı... Borcu olmayan kulüpler limitlerini aşmışlarsa sadece oyuncunun bedelini içeri sokarak takviye yapabilirler" dedi. Yusuf Yazıcı'ya moral vermek için aradığını ama onun kendisine moral verdiğini belirten Ağaoğlu, Başkanı ve ile MHK başkanının 'Zorlu' buluşması için "TFF'de toplansalardı daha doğru olurdu" ifadesini kullandı.
  1. 26.12.2019
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