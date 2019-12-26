Kara lahana tedavisi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kara lahana tedavisi

Kara lahana tedavisi

Kara lahana tedavisi

1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu 'nın çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı.

1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu 'nın çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Sakatlığının ardından 'a gelen 22 yaşındaki futbolcu soluğu ailesinin yanında aldı. Anneannesi ve babaannesi ile olan fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Yazıcı, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler'' dedi.
  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara lahana tedavisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN