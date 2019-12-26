Kamil Grosicki mi geliyor? Görüşmeler başladı...
Trabzonspor devre arası transfer döneminde hareketli saatler yaşayacak. Transfer dönemi henüz başlamamasına rağmen Badou Ndiaye ile İstanbul'da bir görüşme yapan Bordo-Mavili Yönetim, Kamil Grosicki ile de temasa geçti. 31 yaşındaki Polonyalı yıldız bir dönem Sivas'ta oynamıştı.
Trabzonspor, Hull City ile sözleşmesi sona erecek olan Grosicki ile ilk temas kurdu ve görüşme olumlu geçti.
YENİ TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Orta sahanın solunda görev yapan yıldız oyuncu Hull City'nin yeni sözleşme talebine ret cevabı verdi. Grosicki Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
HEM 6 HEM DE 8 NUMARA
Takvim'de yer alan haberde, ön libero arayışlarında olan Trabzonspor'un Norveçli Anders Trondsen ile de görüşme halinde olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, 6 numaranın dışında 8 numarada oynuyor. 2017 yılında Stabaek'ten Rosenborg'a 1.2 milyon Euro bedelle transfer olan Trondsen özellikle uzaktan attığı gollerle tanınıyor. Genç oyuncu, 4 kez norveç Milli Takım forması giydi. Norveçli Trondsen, Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Alexander Sörloth ile çok yakın dost.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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