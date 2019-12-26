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26 Aralık 2019, Perşembe
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mi geliyor? Görüşmeler başladı...

Kamil Grosicki mi geliyor? Görüşmeler başladı...

devre arası döneminde hareketli saatler yaşayacak. Transfer dönemi henüz başlamamasına rağmen Badou Ndiaye ile 'da bir görüşme yapan Bordo-Mavili Yönetim, ile de temasa geçti. 31 yaşındaki Polonyalı yıldız bir dönem 'ta oynamıştı.

, ile sözleşmesi sona erecek olan Grosicki ile ilk temas kurdu ve görüşme olumlu geçti.

YENİ TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Orta sahanın solunda görev yapan yıldız oyuncu Hull City'nin yeni sözleşme talebine ret cevabı verdi. Grosicki Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

HEM 6 HEM DE 8 NUMARA

Takvim'de yer alan haberde, ön libero arayışlarında olan Trabzonspor'un Norveçli Anders Trondsen ile de görüşme halinde olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, 6 numaranın dışında 8 numarada oynuyor. 2017 yılında Stabaek'ten Rosenborg'a 1.2 milyon Euro bedelle olan Trondsen özellikle uzaktan attığı gollerle tanınıyor. Genç oyuncu, 4 kez norveç forması giydi. Norveçli Trondsen, Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Alexander Sörloth ile çok yakın dost.

Ndiaye adım adım Trabzonspor'a

  1. 26.12.2019
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