Kamil Grosicki mi geliyor? Görüşmeler başladı...

Trabzonspor, Hull City ile sözleşmesi sona erecek olan Grosicki ile ilk temas kurdu ve görüşme olumlu geçti.

YENİ TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Orta sahanın solunda görev yapan yıldız oyuncu Hull City'nin yeni sözleşme talebine ret cevabı verdi. Grosicki Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

HEM 6 HEM DE 8 NUMARA

Takvim'de yer alan haberde, ön libero arayışlarında olan Trabzonspor'un Norveçli Anders Trondsen ile de görüşme halinde olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, 6 numaranın dışında 8 numarada oynuyor. 2017 yılında Stabaek'ten Rosenborg'a 1.2 milyon Euro bedelle transfer olan Trondsen özellikle uzaktan attığı gollerle tanınıyor. Genç oyuncu, 4 kez norveç Milli Takım forması giydi. Norveçli Trondsen, Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Alexander Sörloth ile çok yakın dost.