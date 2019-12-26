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26 Aralık 2019, Perşembe
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yönetecek

Hüseyin Göçek yönetecek

17'nci haftanın haftanın hakemleri belli oldu. Cumartesi 17.30'da oynanacak Trabzonspor- Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak. VAR'da da olacak. devi, 1976 doğumlu hakem ile çıktığı son 3 maçta sırasıyla 'yi 2-1, 'yı 4-1 ve 'i 3-1 yendi.

17'nci haftanın haftanın hakemleri belli oldu. Cumartesi 17.30'da oynanacak Trabzonspor- Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak. VAR'da da olacak. devi, 1976 doğumlu hakem ile çıktığı son 3 maçta sırasıyla 'yi 2-1, 'yı 4-1 ve 'i 3-1 yendi.
  1. 26.12.2019
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