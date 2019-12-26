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26 Aralık 2019, Perşembe
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Hadebe için ret

Hadebe için ret

Stoper arayışlarını sürdüren , 'da forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu 'yi gündemine aldı. Malatyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için kulübüne takas teklifi yapan bordo-mavililer olumsuz yanıt aldı.

Stoper arayışlarını sürdüren , 'da forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu 'yi gündemine aldı. Malatyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için kulübüne takas teklifi yapan bordo-mavililer olumsuz yanıt aldı. Yeni Malatyaspor yönetimi futsolcudan büyük beklentileri olduğunu ve bu nedenle şu an için transfere onay veremeyeceklerini belirterek, Trabzonspor'un önerisini geri çevirdi. 1.85 boyundaki futbolcu şu ana kadar Malatyaspor ile 13 ve Zimbabve ile de 13 maça çıktı.
  1. 26.12.2019
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