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26 Aralık 2019, Perşembe
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’da iş biter

Antalya’da iş biter

'un iç görüşmelerinde anlaşma sağladığı Sosa ve Novak'ın devre arası kampında resmi imzayı atacağı belirtildi.

'un iç görüşmelerinde anlaşma sağladığı Sosa ve Novak'ın devre arası kampında resmi imzayı atacağı belirtildi. Sosa'nın 2 milyon euro'dan 2, Novak'ın ise 1.3 milyon euro'dan 3 senelik yeni sözleşme imzalayacakları belirtilirken, yönetim ise yüksek ücret koparmak isteyen menajerleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda Sosa ve Novak'ın da menajerlerine Trabzonspor'da kalmak istediklerini bunun için gerekli kolaylığı sağlamalarını istediği belirtildi.
  1. 26.12.2019
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