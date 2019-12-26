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26 Aralık 2019, Perşembe
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8 takımı solladılar

8 takımı solladılar

Bordo mavililerde yabancılar 'de attıkları 23 golle 8 takımdan daha çok gol kaydetti. (13), Göztepe (19), Kayseri (14), G.Saray (18), (17), (16), (15), Konya'yı (14) solladı. Beşiktaş ile aynı golü (23) attı.

Bordo mavililerde yabancılar 'de attıkları 23 golle 8 takımdan daha çok gol kaydetti. (13),
Göztepe (19), Kayseri (14), G.Saray (18), (17), (16), (15), Konya'yı (14) solladı. Beşiktaş ile aynı golü (23) attı.
  1. 26.12.2019
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