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26 Aralık 2019, Perşembe
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4 bölgeye takviye

4 bölgeye takviye

yönetimi devre arasında stoper, orta saha, sağ açık ve ofansif orta saha bölgelerine takviye kararı aldı. Ancak yabancı transferi için takımdan bazı futbolcuların gitmesi gerekecek.

Fırtına, şampiyonluk iddiasını son ana kadar kovalayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı. Özellikle ligin ilk yarısının son haftalarda oynadığı futbol sert eleştirilere neden olan bordomavililerde kolları sıvayan yönetim; stoper, sağ açık, orta saha ve ofansif orta saha bölgelerine takviye yapma kararı aldı. Orta saha için Ndiaye ile prensip anlaşmasına varan devi, stoper için ise kriterlerini tecrübeli, savunmadan oyun kurabilen ve hava topu hakimiyeti iyi olan oyuncu olarak belirledi. Ayrıca sağ açıkta da bitiriciliği yüksek ve hızlı bir futbolcu arayışları da tam gaz sürüyor. Ekonomik imkanların izin vermesi durumunda ise ofansif orta saha mevkiine de bir takviye yapma düşüncesi var.
  1. 26.12.2019
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