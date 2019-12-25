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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Uğurlu ayak Nwakaeme

Uğurlu ayak Nwakaeme

'da Nwakaeme'nin asist yaptığı maçlarda büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda temsilcisi 12 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi. 2 sezonda atılan 93 golün yüzde 30'una direkt etki etti.

'da Nwakaeme'nin asist yaptığı maçlarda büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda temsilcisi 12 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi. 2 sezonda atılan 93 golün yüzde 30'una direkt etki etti.
  1. 25.12.2019
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