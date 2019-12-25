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25 Aralık 2019, Çarşamba
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rekor peşinde!

Trabzonspor rekor peşinde!

'in 16. haftasını 29 puanla 3. sırada tamamlayan , ligin ilk yarısını son yılların rekor puanı ile kapatmak istiyor. Ligin 17. haftasında haftasında 'u ağırlayacak bordo-mavililer, karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması halinde son 9 sezonun en iyi ilk yarı derecesini elde edecek.

Bordo-mavili takım, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı.

ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi.

KARAMAN, GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI AŞACAK

, karşısında berabere kalması veya kazanması halinde geçen sezonki puanını aşacak. Teknik direktör da geçen sezonun başarısını aşarak bu sezon daha iyi bir ilk yarıyı geride bırakmış olacak.

  1. 25.12.2019
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