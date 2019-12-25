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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Hazırlıklara erken start

Hazırlıklara erken start

Deplasmanda ’u yenen , maçı hazırlıklarına başladı. ’ya karşı forma giyenler ‘toparlanma’, diğer oyuncular ise ‘telafi’ antrenmanı gerçekleştirdiler. Keyifli antrenmana ve öğrencileri de geldi.

Deplasmanda 'u yenen , maçı hazırlıklarına başladı. 'ya karşı forma giyenler 'toparlanma', diğer oyuncular ise 'telafi' antrenmanı gerçekleştirdiler. Keyifli antrenmana ve öğrencileri de geldi.
  1. 25.12.2019
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