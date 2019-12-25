Böyle gitmez
Trabzonspor, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen sergilediği futbol ve golü attıktan sonra bir kez daha geri çekilmesi camiayı gelecek adına endişelendiriyor.
Trabzonspor, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen sergilediği futbol ve golü attıktan sonra bir kez daha geri çekilmesi camiayı gelecek adına endişelendiriyor. Skor üstünlüğünü koruyamadığı için 14 puan yitiren bordo-mavililer, Konyaspor maçında da benzer sorunu yaşıyordu. 90+4'te Hurtado dokunabilse Karadeniz temsilcisi bir kez daha öne geçtiği mücadelede rakibine yakalanacaktı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu futbol yakışmıyor. Öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık" eleştirisinde bulunmuştu. Ağaoğlu'nun teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncularla bir görüşme yapacağı öğrenildi. Taraftarlar da "Her maç gol atıp geriye yaslanıyoruz", "Çanakkale geçilmez mi oynayacağız", "Böyle gitmez", "Bu futbolla şampiyonluk hayal" sözleriyle Karaman'ın sistemine eleştiri getiriyorlar.
- 25.12.2019
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 1
Yorum
Çağrı Gerçekten istiyorlarsa dilekçeyle başvursunlar TFF ye. Öyle yalandan Taraftara oynamak için kamu oyuna duyuruyla olmaz.
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 2
Yorum
MAHMUT YILDIRM ÜNAL KARAMANI GÖNDER HÜSEYİN CİMŞİRİ TAKIMIN BAŞINA GEÇİR BAK NASIL DÜZELİYOR SEN DE RAHAT EDERSİN.
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
Böyle gitmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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