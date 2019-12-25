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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Böyle gitmez

Böyle gitmez

, 'u deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen sergilediği ve golü attıktan sonra bir kez daha geri çekilmesi camiayı gelecek adına endişelendiriyor.

, 'u deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen sergilediği ve golü attıktan sonra bir kez daha geri çekilmesi camiayı gelecek adına endişelendiriyor. Skor üstünlüğünü koruyamadığı için 14 puan yitiren bordo-mavililer, Konyaspor maçında da benzer sorunu yaşıyordu. 90+4'te Hurtado dokunabilse temsilcisi bir kez daha öne geçtiği mücadelede rakibine yakalanacaktı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu futbol yakışmıyor. Öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık" eleştirisinde bulunmuştu. Ağaoğlu'nun teknik direktör ve oyuncularla bir görüşme yapacağı öğrenildi. Taraftarlar da "Her maç gol atıp geriye yaslanıyoruz", " geçilmez mi oynayacağız", "Böyle gitmez", "Bu futbolla şampiyonluk hayal" sözleriyle Karaman'ın sistemine eleştiri getiriyorlar.

  1. 25.12.2019
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