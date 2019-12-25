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25 Aralık 2019, Çarşamba
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28. resmi karşılaşmasına çıktı

28. resmi karşılaşmasına çıktı

, elemeleri sebebiyle sezonun startını çok erken vermişti. İlk resmi maçına 8 Ağustos'ta çıkan bordo-mavililer önceki gün deplasmanındaydı. ekibi 5 aylık bu süre içinde tam 28 resmi maç oynadı. F.Bahçe 19, 24, G.Saray 25 maça çıktı.

, elemeleri sebebiyle sezonun startını çok erken vermişti. İlk resmi maçına 8 Ağustos'ta çıkan bordo-mavililer önceki gün deplasmanındaydı. ekibi 5 aylık bu süre içinde tam 28 resmi maç oynadı. F.Bahçe 19, 24, G.Saray 25 maça çıktı.
  1. 25.12.2019
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