Trabzonspor’da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor'un 28 Aralık 2019 Cumartesi günü 17.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Batı Alt VIP Tribün 325 TL,
Batı Alt VIP Tribün 225 TL,
Batı Alt VIP Tribün 150 TL,
Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL,
Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL,
Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL,
Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL,
Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 30 TL.
- 24.12.2019
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Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı sen oynamayınca TAKIMDA duruyor !!!
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Toplam 1
Yorum
kartal burak en iyisini yapmış
Trabzonspor’da Kayserispor maçı biletleri satışa sunuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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