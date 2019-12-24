Trabzonspor deplasmanda kral
Deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 15 puana ulaştı. Bordo-mavililer deplasman sıralamasında lider durumda bulunuyor.
Süper Lig'de deplasmanda iç sahaya göre daha başarılı sonuçlar elde eden bordo-mavililer, dün akşam da Konyaspor'u 1-0 yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Bu sezon deplasmanda sadece Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Trabzonspor, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dış sahada şu ana kadar 15 puan toplayan bordo-mavili ekip, söz konusu haftalar itibarıyla deplasmanda aynı puan sahip olan Medipol Başakşehir'in önünde averajla lider durumda yer alıyor.
DEPLASMANDA İÇ SAHAYA GÖRE DAHA ÇOK PUAN TOPLADI
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u yenerek dış sahada, evine göre daha çok puan toplamış oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 8 maçta 14 puan toplarken, deplasmanda ise 15 puan elde ederek iç sahaya göre daha iyi bir performans ortaya koydu.
2010-2011 SEZONUNDAN SONRAKİ EN İYİ DIŞ SAHA PUANI
Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonra söz konusu haftalar itibarıyla en iyi dış saha puanına ulaştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan ile ilk sırada yer alıyordu. Bordo-mavili takım, bu sezon da 15 puan ile deplasmanda sıralamasında zirvede bulunuyor.
Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1
Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3
Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3
Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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