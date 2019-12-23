Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 16. haftasının kapanış gününde Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik mücadele öncesi bordo-mavili takım topladığı 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Zorlu maç öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'in ilk yarının son maçları oynanırken, zirve yarışı da nefes kesiyor. Ligin iddialı ekiplerinden Trabzonspor 16. haftanın kapanış gününde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
İLK 11'LER
KONYASPOR: Serkan Kırıntılı,Skubic,Selim Ay,Ali Turan,Alper,Volkan,Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor'un sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR odasında ise Özgür Yankaya görev yapacak.
37. RANDEVU
Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor 36 kez karşı karşıya geldiler. Bordo-mavililer rakibine karşı 18-9 üstün durumda. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Karadeniz temsilcisi 54 gol kaydetti. Kalesinde 39 gol gördü.
KARAMAN VE KOCAMAN 6. KEZ KARŞILAŞACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik adamlık dönemlerinden 6 kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adamın bundan önce görev aldıkları takımlarda yaptıkları 5 maçta bordo-mavililerin teknik patronu Ünal Karaman 3 galibiyet alırken, Aykut Kocaman ise 1 galibiyet elde etti. 1 maçta ise iki teknik adam birbirine üstünlük kuramadı.
3 İSİM KART SINIRINDA
Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında. Yusuf Sarı, Gaston Campi ve Anthony Nwakaeme kart görmeleri halinde Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Kart sınırında bulunan bir diğer isim Hosseini ise sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.
GÖZLER SÖRLOTH'TA
Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında en güvendiği isimlerin başında yine Alexander Sörloth geliyor. Ligde 9 gol kaydeden Norveçli yıldız yine hücum hattının en ucunda olacak. Nwakaeme ve Sturridge'den gol pasları bekleyecek. Aynı zamanda Ünal Karaman'ın talimatıyla bu iki isme boşluklar oluşturmaya çalışacak. Kaptan Jose Sosa da takım arkadaşlarıyla maç öncesinde bir görüşme yaptı ve "Son 2 karşılaşmada hata lüksümüz yok. Devre arasına 6 puanı alıp gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.
KONYASPOR'DA ANCIC CEZALI
Konyaspor'da forma giyen tecrübeli stoper Anicic bu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 4B), en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda rakibine iç sahada yenilmişti (1-2).
- Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı son altı maçta da rakibine gol attı ve bu süreçte mağlubiyet almadı (3G 3B).
- Konyaspor, evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (10B 4M).
- Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Nisan 2017'den bu yana dış sahada üst üste üç maç kazanamıyor.
- Deplasmanda çıktığı son 18 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
- Konyaspor bu sezon Süper Lig'de ortayla ilk golünü geçen hafta Başakşehir'e attı. Ligde şu ana kadar bu şekilde Trabzonspor'dan (6) daha fazla gol atan tek takım Alanyaspor (8).
- Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçın 12'sinde ilk golü atan taraf oldu. Bordo mavili ekip, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda (14).
- Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki oyuncudan biri Alexander Sörloth (4; Enzo Crivelli ile birlikte).
- Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini Mart 2016'da Konyaspor'un başındayken aldı (4B 2M).
- Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde Aykut Kocaman'a Süper Lig'de sadece bir kez mağlup oldu (3G 1B).
- 23.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 19:44
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Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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