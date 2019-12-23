Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'in ilk yarının son maçları oynanırken, zirve yarışı da nefes kesiyor. Ligin iddialı ekiplerinden Trabzonspor 16. haftanın kapanış gününde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

İLK 11'LER

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı,Skubic,Selim Ay,Ali Turan,Alper,Volkan,Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor'un sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR odasında ise Özgür Yankaya görev yapacak.

37. RANDEVU

Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor 36 kez karşı karşıya geldiler. Bordo-mavililer rakibine karşı 18-9 üstün durumda. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Karadeniz temsilcisi 54 gol kaydetti. Kalesinde 39 gol gördü.

KARAMAN VE KOCAMAN 6. KEZ KARŞILAŞACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik adamlık dönemlerinden 6 kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adamın bundan önce görev aldıkları takımlarda yaptıkları 5 maçta bordo-mavililerin teknik patronu Ünal Karaman 3 galibiyet alırken, Aykut Kocaman ise 1 galibiyet elde etti. 1 maçta ise iki teknik adam birbirine üstünlük kuramadı.

3 İSİM KART SINIRINDA

Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında. Yusuf Sarı, Gaston Campi ve Anthony Nwakaeme kart görmeleri halinde Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Kart sınırında bulunan bir diğer isim Hosseini ise sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

GÖZLER SÖRLOTH'TA

Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında en güvendiği isimlerin başında yine Alexander Sörloth geliyor. Ligde 9 gol kaydeden Norveçli yıldız yine hücum hattının en ucunda olacak. Nwakaeme ve Sturridge'den gol pasları bekleyecek. Aynı zamanda Ünal Karaman'ın talimatıyla bu iki isme boşluklar oluşturmaya çalışacak. Kaptan Jose Sosa da takım arkadaşlarıyla maç öncesinde bir görüşme yaptı ve "Son 2 karşılaşmada hata lüksümüz yok. Devre arasına 6 puanı alıp gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

KONYASPOR'DA ANCIC CEZALI

Konyaspor'da forma giyen tecrübeli stoper Anicic bu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)