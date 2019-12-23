Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sakat ve cezalı isimler... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 16. haftasının kapanış gününde deplasmanda İttifak Holding 'un konuğu olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik mücadele öncesi bordo-mavili takım topladığı 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada... Peki, Konyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte zorlu karşılaşmayla ilgili tüm bilgiler...

'in ilk yarının son maçları oynanırken, zirve yarışı da nefes kesiyor. Ligin iddialı ekiplerinden 16. haftanın kapanış gününde İttifak Holding 'a konuk olacak.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor'un sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR odasında ise görev yapacak.

37. RANDEVU

Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor 36 kez karşı karşıya geldiler. Bordo-mavililer rakibine karşı 18-9 üstün durumda. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Karadeniz temsilcisi 54 gol kaydetti. Kalesinde 39 gol gördü.

3 İSİM KART SINIRINDA

Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında. Yusuf Sarı, Gaston Campi ve Anthony Nwakaeme kart görmeleri halinde Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Kart sınırında bulunan bir diğer isim Hosseini ise sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

GÖZLER SÖRLOTH'TA

Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında en güvendiği isimlerin başında yine geliyor. Ligde 9 gol kaydeden Norveçli yıldız yine hücum hattının en ucunda olacak. Nwakaeme ve Sturridge'den gol pasları bekleyecek. Aynı zamanda 'ın talimatıyla bu iki isme boşluklar oluşturmaya çalışacak. Kaptan da takım arkadaşlarıyla maç öncesinde bir görüşme yaptı ve "Son 2 karşılaşmada hata lüksümüz yok. Devre arasına 6 puanı alıp gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

KONYASPOR'DA ANCIC CEZALI

Konyaspor'da forma giyen tecrübeli stoper Anicic bu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

  • Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 4B), en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda rakibine iç sahada yenilmişti (1-2).
  • Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı son altı maçta da rakibine gol attı ve bu süreçte mağlubiyet almadı (3G 3B).
  • Konyaspor, evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (10B 4M).
  • Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Nisan 2017'den bu yana dış sahada üst üste üç maç kazanamıyor.
  • Deplasmanda çıktığı son 18 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
  • Konyaspor bu sezon Süper Lig'de ortayla ilk golünü geçen hafta Başakşehir'e attı. Ligde şu ana kadar bu şekilde Trabzonspor'dan (6) daha fazla gol atan tek takım Alanyaspor (8).
  • Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçın 12'sinde ilk golü atan taraf oldu. Bordo mavili ekip, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda (14).
  • Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki oyuncudan biri Alexander Sörloth (4; Enzo Crivelli ile birlikte).
  • Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini Mart 2016'da Konyaspor'un başındayken aldı (4B 2M).
  • Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde Aykut Kocaman'a Süper Lig'de sadece bir kez mağlup oldu (3G 1B).
  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 10:58
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