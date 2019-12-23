Cheshmi tamam alternatif çok
Bordo-mavililer devre arası transfer döneminde mutlaka bir stoper almak istiyor. Scout ekibi daha önce Esteghlal takımında forma giyen Roozbeh Cheshmi'yi izlemiş ve olumlu rapor vermişti. İranlı vatandaşı Majid Hosseini de "Alınmalı" demişti. Karadeniz ekibi bu bölge için farklı oyuncularla da temasta.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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