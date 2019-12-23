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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Cheshmi tamam alternatif çok

Cheshmi tamam alternatif çok

Bordo-mavililer devre arası döneminde mutlaka bir stoper almak istiyor. ekibi daha önce Esteghlal takımında forma giyen 'yi izlemiş ve olumlu rapor vermişti. vatandaşı de "" demişti. ekibi bu bölge için farklı oyuncularla da temasta.

Bordo-mavililer devre arası döneminde mutlaka bir stoper almak istiyor. ekibi daha önce Esteghlal takımında forma giyen 'yi izlemiş ve olumlu rapor vermişti. vatandaşı de "" demişti. ekibi bu bölge için farklı oyuncularla da temasta.
  1. 23.12.2019
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