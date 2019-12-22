Ünal Karaman üstün

Bordo-mavililer bu hafta deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ile Aykut Kocaman kariyerlerinde 6. kez karşılaşacaklar. Önceki randevularda Karadeniz temsilcisinin hocası Karaman'ın, Kocaman'a karşı 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.