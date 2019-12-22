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22 Aralık 2019, Pazar
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Badou Ndiaye imzaya geldi

Badou Ndiaye imzaya geldi

'un davet ettiği 29 yaşındaki futbolcu dün ’a geldi. Bordo-mavili yöneticilerle masaya oturan Ndiaye için resmi açıklama bekleniyor.

orta sahasını güçlendirmek için 'de daha önce ve 'da forma giyen Badou Ndiaye'yi gündemine almıştı. 'de mutsuz olduğunu her defasında dile getiren 29 yaşındaki dinamik orta saha oyuncusuyla temas kuran Trabzonspor yönetimi, başarılı isimden "Gelirim" yanıtını almıştı. ekibi, Ndiaye'nin kulübü Stoke City ile de masaya oturdu. İngiliz ekibi, oyuncuyu 6 aylığına bedelsiz olarak kiralamak için ikna edildi. Tüm anlaşmaların ardından bordomavililer, Ndiaye'yi Türkiye'ye davet etmişti.

900 BİN EURO ALACAK
Badou Ndiaye dün görüşmelerini tamamlamak üzere 'a geldi ve yöneticilerle masaya oturdu. Son detayların konuşulmasının ardından Senegalli orta saha oyuncusunun resmen açıklanması bekleniyor. Anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Trabzonspor ilk aşamada Badou Ndiaye'yi 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağlayacak. Bordomavililer bu transfer için Stoke City'ye herhangi bir bedel vermeyecek. Ndiaye yarım sezon için Karadeniz ekibinden 900 bin euro alacak. Senegalli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

YENİ BİR SAVAŞ İSTİYORUM
Badou Ndiaye, Osmanlıspor'da oynarken Hüseyin Çimşir ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Ndiaye "Türkiye'ye gelmemde onun çok etkisi oldu. Yeni bir savaş istiyorum. Tanıdığım insanlarla olmak güzel" dedi.

266 MAÇTA 55 GOL ATTI
Stoke City ile bu sezon 13 maçta görev yapan Ndiaye, Senegal formasını toplam 21 kez giydi ve 1 gol attı. Liglerde toplam 266 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 55 gol atıp 36 asist yaptı.

Fırtına'nın davet ettiği 29 yaşındaki futbolcu dün İstanbul'a geldi. Bordo-mavili yöneticilerle masaya oturan Ndiaye için resmi açıklama bekleniyor

ndiaye uçak ile ilgili görsel sonucu

Ndiaye, Türkiye yolculuğu öncesi bu fotoğrafı paylaştı.

  1. 22.12.2019
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