Badou Ndiaye imzaya geldi

Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek için Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giyen Badou Ndiaye'yi gündemine almıştı. Stoke City'de mutsuz olduğunu her defasında dile getiren 29 yaşındaki dinamik orta saha oyuncusuyla temas kuran Trabzonspor yönetimi, başarılı isimden "Gelirim" yanıtını almıştı. Karadeniz ekibi, Ndiaye'nin kulübü Stoke City ile de masaya oturdu. İngiliz ekibi, oyuncuyu 6 aylığına bedelsiz olarak kiralamak için ikna edildi. Tüm anlaşmaların ardından bordomavililer, Ndiaye'yi Türkiye'ye davet etmişti.

900 BİN EURO ALACAK

Badou Ndiaye dün transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi ve yöneticilerle masaya oturdu. Son detayların konuşulmasının ardından Senegalli orta saha oyuncusunun resmen açıklanması bekleniyor. Anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Trabzonspor ilk aşamada Badou Ndiaye'yi 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağlayacak. Bordomavililer bu transfer için Stoke City'ye herhangi bir bedel vermeyecek. Ndiaye yarım sezon için Karadeniz ekibinden 900 bin euro alacak. Senegalli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

YENİ BİR SAVAŞ İSTİYORUM

Badou Ndiaye, Osmanlıspor'da oynarken Hüseyin Çimşir ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Ndiaye "Türkiye'ye gelmemde onun çok etkisi oldu. Yeni bir savaş istiyorum. Tanıdığım insanlarla olmak güzel" dedi.

266 MAÇTA 55 GOL ATTI

Stoke City ile bu sezon 13 maçta görev yapan Ndiaye, Senegal Milli Takımı formasını toplam 21 kez giydi ve 1 gol attı. Liglerde toplam 266 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 55 gol atıp 36 asist yaptı.

Fırtına'nın davet ettiği 29 yaşındaki futbolcu dün İstanbul'a geldi. Bordo-mavili yöneticilerle masaya oturan Ndiaye için resmi açıklama bekleniyor

Ndiaye, Türkiye yolculuğu öncesi bu fotoğrafı paylaştı.