Trabzonspor'da Ekuban: Zaman gerek
Uzun süren sakatlığının ardından oynamaya başlayan Trabzonsporlu Ekuban, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Ganali forvet, "Sakatlık sonrasında eski performansımı yakalamam adına biraz daha zamana ihtiyacım olduğu görülüyor. Daha çok çalışacağım" dedi.
Uzun süren sakatlığının ardından oynamaya başlayan Trabzonsporlu Ekuban, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Ganali forvet, "Sakatlık sonrasında eski performansımı yakalamam adına biraz daha zamana ihtiyacım olduğu görülüyor. Daha çok çalışacağım" dedi.
- 21.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Trabzonspor'da Ekuban: Zaman gerek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.