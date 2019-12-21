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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'da Ekuban: Zaman gerek

Trabzonspor'da Ekuban: Zaman gerek

Uzun süren sakatlığının ardından oynamaya başlayan , biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Ganali forvet, "Sakatlık sonrasında eski performansımı yakalamam adına biraz daha zamana ihtiyacım olduğu görülüyor. Daha çok çalışacağım" dedi.

Uzun süren sakatlığının ardından oynamaya başlayan , biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Ganali forvet, "Sakatlık sonrasında eski performansımı yakalamam adına biraz daha zamana ihtiyacım olduğu görülüyor. Daha çok çalışacağım" dedi.

  1. 21.12.2019
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